В Бурятии сельчанин разбил угнанный автомобиль

Молодому человеку внезапно захотелось покататься





30 апреля в полицию Баргузинского района Бурятии поступило сообщение об угоне автомобиля УАЗ. 69-летний местный житель сообщил, что оставил машину с ключами возле дома. Ущерб составил 250 тысяч рублей.





Угнанный автомобиль с повреждениями после ДТП сотрудниками ГИБДД обнаружили в двух километрах от села Уро. Угонщика задержали по горячим следам. Им оказался 21-летний сельчанин. Мужчина уже привлекается к уголовной ответственности за кражу.





По словам злоумышленника, на чужой автомашине он хотел покататься. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Угон», сообщили в МВД Бурятии.Фото: МВД Бурятии