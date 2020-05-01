В Улан-Удэ полицейские ищут человека в очках

Мужчину подозревают в краже телефона, который девочка оставила у кассы в магазине







Вечером 29 апреля в полицию Улан-Удэ поступило сообщение о краже сотового телефона от 46-летнего горожанина. Он рассказал, что около получаса назад в одном из продуктовых магазинов по ул. Жердева незнакомый мужчина похитил сотовый телефон, оставленный на кассе его несовершеннолетней дочерью. Ущерб составил 20 тысяч рублей.





Приметы разыскиваемого: европейской внешности, на вид 50-60 лет, плотного телосложения. Был одет: куртка джинсовая, брюки и туфли темные. Носит очки.При наличии какой-либо информации о личности или местонахождении данного гражданина полицейские просят сообщить по телефонам: 8 (914) 844-67-00, 8 (3012) 43-02-02 или 102 (112).