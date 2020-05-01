В Бурятии спасли двух дрейфующих на льдине рыбаков

Мужчин быстро уносило вглубь озера





Сегодня в Северобайкальское поисково-спасательное подразделение МЧС Бурятии поступило сообщение о том, что двое мужчин дрейфуют на льдине в Слюдянской губе, у западного побережья озера Байкал, в 22 километрах от Северобайкальска. Льдину оторвало и уносит в озеро.

На поиск людей отправились два спасателя на катере на воздушной подушке.«На Байкале шторм, сильный ветер. Открытая вода с волной чередовалась ледовыми полями, движение затруднялось встречным ветром. Нам потребовалось около часа, чтобы обнаружить рыбаков. Когда поступила информация, они находились примерно в 100 метрах от берега, по прибытии мы увидели, что их отнесло еще на 1,5 км дальше», - рассказал спасатель Северобайкальского ПСП Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России Виктор Семёнов.Спасенных рыбаков доставили до Северобайкальска, их состояние удовлетворительное.Фото: МЧС Бурятии