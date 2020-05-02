В Улан-Удэ женщина украла одежду из магазина

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска задержана подозреваемая в краже вещей из магазина одежды по ул. Ленина.
Следствием установлено, что 29-летняя жительница Иволгинского района тайно похитила из магазина детскую куртку, женские футболки, несколько платьев, свитер, кардиган. Общий ущерб составил более 16 тысяч рублей. Женщина ранее судима имущественное преступление.
Как сообщают в пресс-службе МВД по РБ, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Отметим, что в ходе следствия гражданка частично возместила причиненный ущерб. Следствие продолжается.
Фото: pixabay.com
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