В Бурятии 2 мая горело более двух тысяч гектаров леса

Порядка 300 человек тушили 8 очагов



За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению 8 лесных пожаров в Баунтовском эвенкийском, Еравнинском и Кяхтинском районах на общей площади 2 214 гектаров. На тушении работало 300 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлеченных. Задействовано 48 единиц лесопожарной техники. Четыре лесных пожара ликвидированы, ещё 2 локализованы, сообщает пресс-служба РАЛХ.



"На утро 3 мая продолжаются работы по тушению 2 лесных пожаров в Еравнинском районе и дотушивание локализованных очагов. Всего на тушении задействовано 171 человек и 31 единица лесопожарной техники", - сообщили в ведомстве.



Также в РАЛХ отметили, что на территории Бурятии под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находится 2 термоточки в Баунтовском эвенкийском и Еравнинском районах. Термоточки находятся в труднодоступной горной местности, угроза населенным пунктам и объектам экономики отсутствует.



В лесах республики введён особый противопожарный режим. Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44.



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