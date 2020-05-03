Житель Бурятии вынес телевизор из дома собутыльника

Ущерб составил порядка 9 тысяч рублей



Днем 29 апреля с заявлением о краже телевизора стоимостью около 9 тысяч рублей в полицию Еравнинского района обратился 52-летний житель с. Гунда. Мужчина распивал спиртные напитки у себя дома с компанией односельчан. Один из гостей задержался и, дождавшись, когда хозяин крепко уснет, похитил телевизор.



"Ранее судимый за наркопреступление 24-летний мужчина задержан оперативниками. Похищенное он сбыл знакомому, а на вырученные деньги приобрел алкоголь и сигареты. Полицейскими телевизор изъят, возвращен владельцу. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



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