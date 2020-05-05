В Улан-Удэ водитель вынес через открытое окно чужое имущество

Воришка похитил микроволновую печь и телевизор из частного дома



Утром 3 мая в дежурную часть УМВД России по Улан-Удэ поступило сообщение о краже. Жительница Улан-Удэ сообщила, что накануне ночью в ее частный дом, расположенный в одном из пригородных СНТ, проник неизвестный и похитил имущество.



Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по горячим следам. Им оказался 36-летний горожанин.



Следователем установлено, что злоумышленник проник в жилище через открытое окно и похитил микроволновую печь и телевизор. Ущерб составил 8 тысяч рублей.



Подозреваемый ранее не судим, работает водителем в организации сферы услуг. Похищенное изъято.



Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище»). Ведется следствие.



Фото: «Номер один»

