В Улан-Удэ взрывотехники уничтожили гранату времен гражданской войны

Боеприпас был найден во дворе частного дома



Вчера в полицию поступило сообщение о том, что во дворе частного дома Советского района обнаружен предмет, конструктивно схожий с гранатой. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники инженерно-технического подразделения ОМОН Управления Росгвардии по Республике Бурятия.



Специалисты-взрывотехники осмотрели подозрительный предмет и установили, что находка является боевой гранатой системы «Миллс» образца 1915 года, со следами коррозии. Росгвардейцы вывезли находку на полигон и уничтожили.



Управление Росгвардии по Республике Бурятия напоминает, что о найденных боеприпасах гражданам необходимо сразу же сообщать в правоохранительные органы, ни в коем случае не переносить и не перевозить их самостоятельно. Неосторожное обращение с такими находками может привести к трагедии.



Фото: 03.rosgvard.ru

