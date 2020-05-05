В Улан-Удэ взрывотехники уничтожили гранату времен гражданской войны
Боеприпас был найден во дворе частного дома
Вчера в полицию поступило сообщение о том, что во дворе частного дома Советского района обнаружен предмет, конструктивно схожий с гранатой. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники инженерно-технического подразделения ОМОН Управления Росгвардии по Республике Бурятия.
Специалисты-взрывотехники осмотрели подозрительный предмет и установили, что находка является боевой гранатой системы «Миллс» образца 1915 года, со следами коррозии. Росгвардейцы вывезли находку на полигон и уничтожили.
Управление Росгвардии по Республике Бурятия напоминает, что о найденных боеприпасах гражданам необходимо сразу же сообщать в правоохранительные органы, ни в коем случае не переносить и не перевозить их самостоятельно. Неосторожное обращение с такими находками может привести к трагедии.
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