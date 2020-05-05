Избивший женщину житель Бурятии отделался небольшим условным сроком

Пострадавшая получила тяжкий вред здоровью, но простила преступника



В Закаменском райсуде завершилось рассмотрение уголовного дела об избиении местной жительницы.



Криминальный инцидент произошел в квартире. В один из вечеров мужчина, впоследствии оказавшийся на скамье подсудимых, под влиянием личных неприязненных чувств к находившейся там же женщине набросился на нее.



Как установило следствие, потерпевшая получила ощутимые удары в живот – мужчина бил кулаком и ногой. После медики зафиксировали серьезные повреждения - тупую травму живота, травматический разрыв селезенки, гемоперитонеум, геморрагический шок третьей степени, а также постгеморрагическую анемию средней степени тяжести. Специалисты оценили полученные повреждения, как повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью человека.



Уголовное дело было возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Суд, по ходатайству обвиняемого, вынес приговор без проведения судебного разбирательства, то есть в упрощенном, особом порядке.



Интересно, что пострадавшая гражданка совсем не возражала. Более того, избитая заявила, что подсудимый извинился, она его простила, претензий не имеет и просит строго не наказывать. Попав в оборот бурятской правоохранительной системы, мужчина заявил, что раскаивается в своих действиях.



При таких обстоятельствах подсудимому назначили довольно мягкое наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы условно (с испытательным сроком на этот же период).



Для справки: статья, по которой проходил мужчина, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.



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