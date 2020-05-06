Конфликт вспыхнул из-за того, что один стал обзывать другого дурачком и дебилом







Эта трагическая история произошла 29 апреля в селе Аргада, что в 50 километрах от Курумкана. Весь день 32-летний местный житель помогал своим бабушке и дедушке по хозяйству, а вечером решил выпить вместе с дальним родственником. Мужчины расположились в доме на кухне, пили до полуночи, а потом поругались.

Дело в том, что 57-летний родственник, зная о том, что собутыльник состоит на учете у врача-психиатра с диагнозом «олигофрения», стал дразнить его дурачком и дебилом, хотя сам имел то же самое заболевание. Пьяные мужчины начали ругаться, а потом оба потянулись за кухонным ножом, что лежал перед ними на столе.Они принялись выдергивать нож друг у друга, в итоге оружие перетянул тот, что был помоложе. Парень тут же воспользовался им, ударив обидчика в шею четыре раза. Раненый скончался на месте происшествия от острой кровопотери. Через некоторое время нападавший пришел в себя, разбудил родственников, они и вызвали скорую и полицию.- Обвиняемый осознает, что натворил, дал признательные показания. По решению суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщил старший следователь Баргузинского МСО СУ СКР по Бурятии Дугар Санжиев.Известно, что обвиняемый не судим и не привлекался. Мужчина постоянно помогает бабушке и дедушке по хозяйству, все отзываются о нем положительно. Он, как и погибший, состоит на учете в психоневрологическом диспансере.Фото: pixabay.com