Злоумышленники систематически устраивали набеги на вышки сотовой связи





В Улан-Удэ в суд передано уголовное дело в отношении трех горожан, обвиняемых в серии краж.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, обвиняемые в общей сложности совершили 26 краж аккумуляторных батарей и частей оборудования для приема-передачи сигналов сотовой связи. Злоумышленники незаконно проникали в термобоксы приемо-передающих вышек операторов связи, где находилось оборудование. Из похищенного обвиняемые добывали лом свинца, который сдавали на пункты приема.Фото: «Номер один»