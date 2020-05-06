На перекрестке водитель «Тойоты» не уступил «Хонде»





ДТП произошло вечером 5 мая на перекрестке в районе дома №15 по ул. Комсомольская в Улан-Удэ. 34-летний водитель автомобиля «Тойота Исис» не предоставил преимущества в движении автомобилю «Хонда Инсайт».

Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в результате аварии 69-летняя пассажирка «Тойоты» получила травмы различной степени тяжести. Женщину госпитализировали в БСМП.Фото: ГИБДД Бурятии