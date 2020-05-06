После расправы злоумышленник не стал скрываться





Ночью 5 мая в одном из домов в селе Тулдун Еравнинского района Бурятии убили 34-летнего местного жителя. По подозрению в совершении преступления на месте происшествия правоохранители задержали 31-летнего мужчину, который употреблял спиртные напитки с потерпевшим.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, за несколько дней до происшествия обвиняемый приехал в село Тулдун в гости к своей бывшей сожительнице. 4 мая в доме у женщины собралась компания местных жителей, вместе с которыми хозяйка и ее гость стали распивать спиртное. Около полуночи собутыльники разошлись по комнатам и улеглись спать. Один обвиняемый остался бодрствовать.Покурив возле печи, он внезапно вышел на улицу, схватил топор, вернулся в дом, подошел к кровати одного из собутыльников и нанес ему несколько ударов топором по голове. От полученных повреждений потерпевший скончался. Хозяйка дома, проснувшись от шума, позвонила в полицию. Обвиняемый не пытался скрыться. Участники следственно-оперативной группы, прибывшей на место происшествия, задержали его.Мотивы нападения сейчас устанавливаются. Значительных ссор и конфликтов в ходе застолья между мужчинами не возникало, отметили следователи.В настоящее время мужчине уже предъявлено обвинение в убийстве, решается вопрос о заключении его под стражу.Фото: «Номер один»