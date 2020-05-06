Полиция просит откликнуться очевидцев происшествия





Смертельное ДТП произошло ночью 2 мая в селе Новоселенгинск. Водитель на неустановленном автомобиле, следуя по ул. Куйбышева в направлении ул. Фрунзе, сбил 57-летнюю женщину, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте.

Госавтоинспекция Бурятии просит всех граждан, имеющих какую-либо информацию о данном происшествии, позвонить по тел.: 8-3012-29-29-99, 8-30145-44173 или 102.Фото: «Номер один»