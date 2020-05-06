Она ушла из дома еще 20 марта





В Улан-Удэ полицейские разыскивают 41-летнюю Ольгу Бальжинову, которая 20 марта ушла из дома по ул. Рабочая и до сих пор не вернулась.

Приметы: азиатской внешности, на вид 40 лет, рост около 170 см, плотного телосложения, волосы черные, глаза карие.





«Ранее уходила. Злоупотребляет спиртными напитками», сообщили подробности о личности разыскиваемой в МВД Бурятии.Была одета: кофта темно-синего цвета, черные спортивные брюки, сиреневые тапочки.Особые приметы: имеет нарушение речи.При наличии какой-либо информации о пропавшей либо ее местонахождении МВД Бурятии просит незамедлительно сообщить по телефонам: 8 (902) 563-44-31, 8 (3012) 21-02-02, 8 (3012) 29-58-73 или 102 (112).Фото: «Номер один»