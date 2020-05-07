Она обложила стража порядка матом и ударила по лицу





Хоринский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местной жительницы. Она обвинялась сразу по трем статьям УК РФ: управление автомобилем в состоянии опьянения, применение насилия в отношении представителя власти и публичное оскорбление представителя власти.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, гражданку привлекли к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Несмотря на это, в октябре 2019 года она вновь села пьяной за руль. Когда ее остановили сотрудники ГИБДД, женщина публично оскорбила полицейского и ударила его рукой по лицу.Суд признал женщину виновной и по совокупности преступлений приговорил ее к 1 году 1 месяцу лишения свободы условно. Также подсудимую лишили права управления транспортными средствами сроком на два года.Фото: «Номер один»