В Бурятии неосторожный курильщик устроил пожар в доме

Мужчина получил ожоги конечностей, его квартира сгорела





Сегодня ночью в селе Кабанск произошел пожар в квартире двухэтажного многоквартирного дома. На момент прибытия огнеборцев в доме было сильное задымление. Очаг пожара находился в квартире на втором этаже.

Владелец квартиры, где произошел пожар, получил ожоги конечностей, но смог эвакуироваться самостоятельно, также как и 11 других жильцов дома. Пострадавшего от огня мужчину госпитализировали.





Оставшихся в доме людей спасли пожарные: одну женщину они спустили через окно по лестнице, а вторую вывели через задымленный подъезд с использованием средства индивидуальной защиты.

Пожар потушили. От огня пострадала одна квартира, стена в подъезде, дверь в соседней квартире и часть чердака. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС