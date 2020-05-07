Причиной пожара в жилом доме в Бурятии мог быть поджог

В МЧС озвучили свою версию происшествия





Причиной пожара в многоквартирном доме в селе Кабанск, произошедшего сегодня ночью , мог быть поджог. Об этом сообщили в МЧС Бурятии.

- В качестве основной версии пожара рассматривается поджог, предположительно его совершили знакомые хозяина квартиры, обстоятельства уточняются – сообщили в МЧС.Напомним, владелец квартиры, где произошел пожар, получил ожоги конечностей и был госпитализирован. Двух женщин из горящего дома вывели пожарные, остальные жильцы эвакуировались самостоятельно.Ранее в Республиканском агентстве ГО и ЧС сообщили, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении.Фото: pixabay.com