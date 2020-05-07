Доверчивые жители Улан-Удэ стали жертвами мошенников

Злоумышленники представлялись сотрудниками банков





Поздним вечером 4 мая в полицию Улан-Удэ поступило сообщение от 35-летней горожанки о мошенничестве. Женщина рассказала, что ей позвонил мужчина и, представившись сотрудником банка, сообщил, что неизвестные пытаются снять с ее счета деньги и оформить от ее имени кредит. Для пресечения действий необходимо продиктовать номер банковской карты и поступающие к ней в смс коды.

Доверившись собеседнику, женщина продиктовала необходимые данные. Однако позже, получив сообщение о поданной заявке на кредит, поняла, что имеет дело с мошенниками и заблокировала карту. Тем временем на ее счет поступили более 120 тысяч кредитных средств. Их гражданка не успела перевести мошенникам, а с карты за страховку списались 11,5 тысяч рублей.Еще одной жертвой мошенников стал 41-летний горожанин. Заявление о преступлении поступило от него 5 мая.Мужчина пострадал от злоумышленников, которые, действуя от имени сотрудников банка, сообщили о необходимости блокировки его банковской карты. Он также назвал номер карты и коды в смс и лишился 47 тысяч рублей, сообщили в МВД Бурятии.Фото: МВД Бурятии