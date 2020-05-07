Житель Бурятии продал мотоцикл за бутылку водки, но потом передумал и убил покупателя

Мужчина задержан и взят под стражу





Вечером 3 мая в одном из домов в селе Холтосон Закаменского района Бурятии убили 37-летнего местного жителя. По подозрению в совершении преступления на месте происшествия задержали 61-летниего пенсионера, который дал подробные показания об обстоятельствах учиненной им расправы.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, обвиняемый часто употреблял спиртное. 3 мая пьяный пенсионер по пути в магазин повстречал односельчанина, который предложил ему продать мотоцикл за бутылку водки. Пожилой мужчина не понял суть предложения, но, услышав про алкоголь, согласился.Обрадованный покупатель вечером пришел домой к владельцу мотоцикла и принес спиртное в качестве оговоренной платы, которое они вместе стали употреблять. После застолья мужчина потребовал мотоцикл, но хозяин отказался от сделки, сославшись на недопонимание. Тогда несостоявшийся покупатель ударил собутыльника ладонью по лицу. В ответ пенсионер схватил со стола нож и стал наносить им удары по телу гостя. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.Обвиняемый остался дома. Вскоре в поисках мужа к нему приехала жена покойного. Увидев тело супруга, женщина позвала соседа и с ним вызвала полицию.В настоящее время пенсионеру уже предъявлено обвинение в убийстве, он заключен под стражу.Фото: pixabay.com