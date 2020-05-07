Экс-учительница из Бурятии, обвиняемая в убийстве любовника, признана вменяемой

Психологи установили, что в момент расправы женщина не находилась в состоянии аффекта





В начале марта этого года бывшая учительница начальных классов из Улан-Удэ в порыве ревности расправилась со своим возлюбленным . 58-летняя женщина приехала ночью на своем автомобиле в село Сосново-Озерское, где жил ее приятель. Там она прошла к нему на участок, затем в недостроенный пустой дом, где по ее сведениям возлюбленный хранил ружье.

После этого пенсионерка зарядила оружие и направилась к зимовью, где временно жил любовник. Вскоре мужчина вышел на крыльцо, женщина прицелилась и выстрелила ему в спину. Раненый обернулся и успел разглядеть подругу. Ее имя он сообщил работнику, который выскочил из зимовья на шум.46-летний мужчина скончался от пулевого ранения. Женщина к тому моменту уже уехала из села, на расправу, судя по камерам видеоналюдения, у нее ушло не больше получаса.- В отношении обвиняемой была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, - сообщил руководитель Еравнинского МСО СУ СКР по Бурятии Борис Потхоев. - По результатам экспертного исследования установлено, что женщина психически здорова, в момент совершения преступления и в настоящее время она является вменяемой.Кроме того, специалисты сделали вывод, что в состоянии внезапно возникшего острого душевного волнения (аффекта) она не находилась.Известно, что обвиняемая признает свою вину. Женщина находится под стражей в СИЗО, недавно срок ареста ей был продлен.Фото: «Номер один»