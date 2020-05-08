Житель Бурятии убил мать из-за сделанного замечания

Сейчас мужчина глубоко раскаивается в том, что натворил





Житель села Сотниково, будучи под градусом, жестоко расправился с родной матерью. По словам задержанного, она выразила ему свое недовольство тем, как он выбирает женщин.

Драма развернулась 18 апреля во время семейного застолья. За выпивкой между сыном и матерью произошла ссора, и 44-летний мужчина начал избивать пенсионерку. Несколько раз ударив руками, сын схватил кухонный нож и ударил мать в шею. От полученного ранения 64-летняя женщина скончалась на месте.По факту убийства возбуждено уголовное дело, мужчина взят судом под арест. Он глубоко раскаивается в том, что натворил. По его словам, ссора с матерью случилась из-за того, что она была недовольна его образом жизни, тем, как он выбирал женщин.- Обвиняемый характеризуется посредственно, имеет постоянное место работы, но из-за вируса вынужден сидеть дома. В 90-х годах привлекался за кражу. Потерпевшая - пенсионерка, - сообщил следователь Гусиноозерского МСО СУ СКР по Бурятии Павел Холонгуев.Фото: pixabay.com