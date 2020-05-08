В Улан-Удэ главный инженер ТГК-14 «заработал» на застройщиках шесть квартир

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Отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего главного инженера филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» ОАО «ТГК-14» и его сына. Они обвиняются в совершении или пособничестве совершению преступлений, предусмотренных ст. 204 УК РФ (получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег и иного имущества за совершение действий в интересах дающего), ст. 174.1 УК РФ (легализация имущества, приобретенных преступным путем), ст. 159 УК РФ (мошенничество).