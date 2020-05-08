В Улан-Удэ главный инженер ТГК-14 «заработал» на застройщиках шесть квартир

Недвижимость он получал за содействие к подключению к теплосетям
Отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего главного инженера филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» ОАО «ТГК-14» и его сына. Они обвиняются в совершении или пособничестве совершению преступлений, предусмотренных ст. 204 УК РФ (получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег и иного имущества за совершение действий в интересах дающего), ст. 174.1 УК РФ (легализация имущества, приобретенных преступным путем), ст. 159 УК РФ (мошенничество).
По версии следствия, в декабре 2009 года в ТГК-14 обратился директор строительной организации для подключения возводимого многоквартирного жилого дома к теплосетям. Главный инженер филиала энергетической компании ввел застройщика в заблуждение относительно высокой стоимости этих услуг. После чего потребовал за свое содействие в решении вопросов о беспрепятственном подключении дома к теплосетям передать ему права на четыре квартиры общей стоимостью более 7 млн. рублей. Бизнесмен, не подозревая о мошенничестве, вынужденно согласился и оформил квартиры на сына инженера.
В октябре 2012 года инженер получил квартиру еще от одного застройщика, который возводил жилой объект в центре Улан-Удэ. Как и в первом случае, квартира была оформлена на сына инженера по фиктивному договору участия в долевом строительстве. Затем новые владельцы продали ее за 2 млн. рублей. В свою очередь, главный инженер, выполняя договоренности, обеспечил беспрепятственное подключение возводимого дома к теплосетям.
По схожей схеме в июле 2013 года инженер за содействие директору еще одной строительной компании получил права на квартиру в строящемся доме, которая вновь была оформлена на его сына и затем реализована за 1,2 млн. рублей.
В октябре 2018 года обвиняемый потребовал от предпринимателя за упрощение процедуры подключения его СТО к теплосетям 1,5 млн. рублей. Бизнесмен обратился в правоохранительные органы, после чего в рамках совместной операции МВД и ФСБ передал инженеру 250 тысяч рублей. В момент передачи денег обвиняемого задержали.
В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
Фото: скриншот оперативного видео МВД Бурятии
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