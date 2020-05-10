Жительница Бурятии едва не стала жертвой пьяного сожителя

Подозреваемого в покушении на убийство задерживали при поддержке ОМОН СОБР (видео)



Вечером 8 мая в дежурную часть ОМВД России по Иволгинскому району поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что к ним обратилась 54-летняя местная жительница с ранением предплечья правой руки. Женщина пояснила, что ее сожитель во время ссоры выстрелил в нее из ружья. Также потерпевшая сообщила, что вооруженный мужчина находится по месту жительства.



Сотрудники полиции выехали на место происшествия, но при осмотре жилого дома подозреваемого там не оказалось.



"В ходе отработки близлежащей территории в одном из заброшенных зданий неподалеку от места жительства заявительницы полицейскими при поддержке ОМОН СОБР задержан 67-летний ранее судимый житель Иволгинского района. Изъято огнестрельное гладкоствольное ружье и два патрона. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Следственными органами возбуждено уголовное дело", - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.









Видео: пресс-служба МВД по Бурятии