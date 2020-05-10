В Бурятии за сутки тушили 4 лесных пожара на площади более 340 гектаров

Также тушили два локализованных очага на площади 3,6 тысяч гектаров на землях Минобороны



За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению четырех лесных пожаров в Еравнинском, Заиграевском и Мухоршибирском районах на площади 341 гектаров. Также тушили два локализованных очага на площади 3,6 тысяч гектаров на территории Читинского лесничества минобороны Еравнинского района. Об этом сообщает пресс-служба РАЛХ.



"С огнём боролись 195 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 58 единиц лесопожарной техники.

Два лесных пожара в Заиграевском районе ликвидированы, один пожар в Мухоршибирском районе локализован. На утро 10 мая продолжается тушение лесного пожара в Еравнинском районе и дотушивание локализованных очагов", - добавили в ведомстве.



Кроме того, на территории Бурятии под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находится 4 термоточки в Баунтовском и Еравнинском районах. Термоточки находятся в труднодоступной местности. Угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует.



В республике действует особый противопожарный режим. Сжигание мусора и травы запрещено. Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны – 20-44-44.



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