В Бурятии зафиксирован резкий рост изнасилований

В целом количество преступлений в республике снижается





В январе–апреле 2020 года в республике зарегистрировано 6 921 преступление, что на 6,8% меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года (7 428), сообщили в прокуратуре Бурятии.

Сократилось число убийств и покушений на убийство (-3,1%), краж (-11,8%), в том числе с проникновением в квартиры (-33,6%), разбоев (-50%), грабежей (-4,3%), хулиганств (-72,7%), преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (-3,1%), незаконных рубок лесных насаждений (-34,3%).На 18 % снизилось количество преступлений, совершенных в общественных местах. Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 30,4% (в январе – апреле 2019 г. – 34,5%).В то же время отмечается рост числа мошенничеств (+18,9%), вымогательств (+23,1%), изнасилований и покушений на изнасилование (+144,4%), краж скота (+91,2%), преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (+48,9%).Фото: pixabay.com