В Бурятии пассажир внедорожника погиб после столкновения с деревом

Еще два человека ранены





ДТП произошло днем 11 мая на автодороге «Тресково – Шергино – Оймур – Заречье» в районе села Никольск. 32-летний водитель автомашины «Митсубиши Паджеро» не справился с управлением, в результате внедорожник вылетел с трассы, перевернулся и врезался в дерево.

В результате аварии водитель и 42-летний пассажир джипа получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Еще один 34-летний пассажир скончался на месте ДТП, сообщили в ГИБДД Бурятии.Фото: ГИБДД Бурятии