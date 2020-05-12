12.05.2020
В Улан-Удэ момент кражи телефона у пассажирки маршрутки попал на видео

В Улан-Удэ момент кражи телефона у пассажирки маршрутки попал на видео

Злоумышленник похитил гаджет, когда женщина садилась в автобус

Вечером 8 мая в полицию Улан-Удэ от 27-летней горожанки поступило сообщение о краже телефона. Ущерб составил 9 тысяч рублей.

Злоумышленника задержали по горячим следам. Им оказался 28-летний не работающий улан-удэнец. Кражу он совершил, когда женщина садилась в автобус на остановке по пр. Автомобилистов. Мужчина незаметно вытащил гаджет из кармана ее куртки.

Похищенный телефон изъят и возвращен владелице. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Бурятии.



Фото и видео: МВД Бурятии
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