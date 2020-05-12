В Бурятии врачи избежали наказания за смерть ребенка

Пока шло следствие и экспертизы, срок привлечения к уголовной ответственности вышел
В 2017 году у Инны Бекетовой умерла 10-месячняя дочь. Мама три раза показывала малышку специалистам Иволгинской больницы, ребенка лечили от аллергии, предполагали солнечный удар, пичкали жаропонижающими, но никто из врачей так и не смог распознать у нее пневмонию.
Когда спустя несколько дней безуспешного «лечения» районные медики позвали на помощь городских врачей, ребенка санавиацией экстренно доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу. Но только девочку подняли в реанимацию, она умерла. Вскрытие показало, что малышка скончалась от двусторонней долевой пневмонии, плеврита и токсического шока. Если бы ее положили в больницу раньше, малышка осталась бы жива.
По факту смерти девочки Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Долгие месяцы следствия и ожидания результатов экспертиз закончились тем, что в действиях лишь одной из троих врачей – окулиста, которая первой осматривала Риту, обнаружилась причинно-следственная связь с гибелью малышки.
В конце прошлого года дело передали в суд. Обвиняемая признала свою вину и заявила ходатайство о проведении заседания в особом порядке. Врач просила суд прекратить дело за истечением срока привлечения ее к уголовной ответственности. Дело в том, что срок давности по этой статье, установленный законодателем, составляет всего два года.
- Сегодня в Иволгинском райсуде состоялось предварительное слушание по нашему делу, - рассказала Инна Бекетова. – Его мы ждали очень долго. Сначала шло следствие, затем драгоценное время ушло на экспертизы, затем из-за коронавируса заседание перенесли. На нем суд освободил врача от наказания за истечением срока давности.
Решение суда вызвало разочарование и недоумение у родителей девочки, ведь за смерть их любимой дочери никто теперь не ответит.
- Как нам жить дальше? Получается, мы бесправны, наше горе – это только наше горе, и никто в смерти нашей девочки не виноват. Сколько мы нервничали, переживали – все без толку. А врач признала вину только тогда, когда срок давности по делу вышел. Мы планируем обжаловать это решение суда, хотя, наверное, это бесполезно…- глотая слезы, говорит Инна Бекетова.
Фото: из личного архива семьи Бекетовых
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