В Бурятии врачи избежали наказания за смерть ребенка

Пока шло следствие и экспертизы, срок привлечения к уголовной ответственности вышел





В 2017 году у Инны Бекетовой умерла 10-месячняя дочь. Мама три раза показывала малышку специалистам Иволгинской больницы, ребенка лечили от аллергии, предполагали солнечный удар, пичкали жаропонижающими, но никто из врачей так и не смог распознать у нее пневмонию.