В Бурятии пьяный уголовник угнал автомобиль у сельчанина

Мужчину задержали, когда он остановился, чтобы поспать





Вечером 8 мая в полицию Прибайкальского района поступило заявление от 58-летнего жителя села Турунтаево об угоне автомобиля. Машину он припарковал около одной из организаций, куда он приехал по работе. При этом, уходя, владелец авто не запер двери и оставил ключ в замке зажигания.

Этим и воспользовался 56-летний местный житель. Сотрудники уголовного розыска задержали нетрезвого угонщика на одной из улиц села, когда он, остановив машину, планировал поспать. Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за побои, угрозу убийством и хулиганство.В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «угон», сообщили в МВД Бурятии.Фото: «Номер один»