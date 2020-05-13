В Бурятии шквалистый ветер сорвал крышу со школы

Помимо школы, повреждены здания центральной районной больницы, администрации района и дома частного сектора.
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😧 13 мая в результате шквалистого ветра со здания крыши сосновоозерской средней общеобразовательной школы №2 снесло часть кровли. ⠀ ⠀ 📌Помимо школы, повреждено здание центральной районной больницы, администрации района и дома частного сектора. ⠀ ⠀ 👉Алексей Цыденов поручил правительству Бурятии совместно с администрацией Еравнинского района оценить ущерб и выделить финансирование на устранение последствий произошедшего.
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