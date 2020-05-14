В Улан-Удэ водитель иномарки попал в БСМП после столкновения с грузовиком

«ГАЗ» выезжал с прилегающей территории на проспект 50-летия Октября





13 мая в Улан-Удэ произошло два ДТП с пострадавшими, сообщили в ГИБДД Бурятии.

Около 4 часов утра 40-летний водитель автомобиля «Мерседес», следуя со стороны Улан-Удэ в направлении Вахмистрово, на ул. Забайкальская не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в столб. В результате аварии водитель получил травмы различной степени тяжести.





Днем в Железнодорожном районе 45-летний водитель автомобиля «ГАЗ-33307», выезжая с прилегающей территории на проспект 50-летия Октября, врезался в «Тойоту Саксид». 52-летний водитель иномарки получил травмы и был госпитализирован в БСМП.Фото: ГИБДД Бурятии