В Бурятии поссорившиеся на шашлыках друзья пустили в ход ножи и шампуры

Дуэль с использованием подручных средств закончилась трагедией





В майские праздники жители одного из сел Мухоршибирского района Бурятии решили встретиться у приятеля. Собрались с семьями и детьми у него в ограде дома, развели огонь, стали жарить шашлыки и выпивать. Неожиданно между двумя друзьями случилась ссора: один сказал другому что-то насчет его ребенка. Слово за слово, мужчины поругались.

Один из них попытался напасть с ножом на приятеля, которому пришлось защищаться от него шампурами. Друзьям удалось разнять мужчин, но через некоторое время нападавший снова пошел на товарища, на этот раз с выдергой в руках. Мужчина стал защищаться металлическим стулом, а потом нащупал на столе нож и ударил нападавшего в грудь. Раненый скончался на месте от обильной кровопотери.- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», назначен ряд экспертиз, версия о самообороне проверяется. По результатам расследования будет принято правовое решение, - сообщил заместитель руководителя Мухоршибирского МСО СУ СКР по Бурятии Дмитрий Ширдармаев.Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, известно, что он положительно характеризуется.Фото: «Номер один»