Вернувшиеся в Бурятию вахтовики избили медсестру в обсерваторе

Причиной скандала стало замечание о соблюдении правил изоляции



Напомним, около 200 вахтовиков из Бурятии работали в Якутии на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении. У руководства компании остро встала проблема вывоза работников с месторождения. Глава Бурятии Алексей Цыденов принял решение принять рабочих из Бурятии, обеспечив их изолированное пребывание на территории республики в течение 14 дней.



Первая группа прилетевших, в составе которой находились 108 человек, уже сдала тесты на коронавирус. Они размещены в двух обсерваторах: один развернут на базе Детского санаторно-оздоровительного лагеря «Байкальский бор» в Прибайкальском районе, другой - на базе гостиницы «Гэсэр». Перевозка прибывших до обсерваторов осуществлена на специально подготовленных автобусах.



Однако не обошлось без скандалов. Та группа вахтовиков, которую определили в «Байкальский бор», по нашей информации, регулярно нарушала правила. К примеру, они употребляли алкоголь в автобусе по дороге в обсерватор, затевали драки. В обсерваторе также не следовали правилам изоляции. Из-за чего им и было сделано замечание работающей там медсестрой. В результате вахтовики ударили девушку.



В МВД отказались от комментариев, сообщили, что готовят официальную информацию по этому поводу.



Фото: pixabay.com