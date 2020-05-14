Жительница Бурятии убила соседку двумя ударами ковша по голове

Пострадавшая умерла не сразу: она пила еще два дня





12 мая в одном из домов в селе Ильинка умерла 51-летняя женщина, которая за два дня до этого получила травму головы. Как выяснилось, удары ей нанесла 34-летняя соседка. Женщину задержали, после чего она подробно рассказала об обстоятельствах происшествия.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, днем 9 мая подозреваемая женщина пришла в гости к соседке. Вместе со своими сожителями они стали употреблять спиртное. К вечеру один из мужчин, опьянев, уснул, а второй покинул застолье и ушел домой.На фоне алкогольного опьянения между женщинами, оставшимися наедине, на почве ревности произошла ссора, переросшая в потасовку, в ходе которой они вышли на улицу. Во дворе подозреваемая схватила попавшийся под руку металлический ковш и с силой нанесла им два удара по голове хозяйке дома, после чего ушла.Потерпевшая, несмотря на травмы головы, продолжала употреблять спиртное с сожителем в течение двух следующих дней, не обращаясь за медицинской помощью. 12 мая она скончалась от полученных повреждений.В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего).Фото: Следственный комитет Бурятии