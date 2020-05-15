В бурятской глубинке появилась «узбекская деревня»

Житель Улан-Удэ фиктивно прописал в селе Тэгда 17 иностранцев





В Хоринский райсуд поступило уголовное дело в отношении жителя Улан-Удэ, обвиняемого по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина).

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в апреле 2019 года мужчина представил в миграционный пункт межмуниципального отдела МВД России «Хоринский» уведомление о месте пребывания 17 граждан Узбекистана в улусе Тэгда.«По указанному в уведомлении адресу иностранцы не проживали, трудовую деятельность в районе не осуществляли. Кроме того, обвиняемый не намеревался предоставлять им помещение для проживания», сообщило надзорное ведомство.Фото: pixabay.com