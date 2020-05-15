Пьяный житель Улан-Удэ угнал мини-погрузчик, чтобы доехать до жены

Происшествие случилось в День Победы





Вечером 9 мая в полицию Улан-Удэ поступило сообщение об угоне мини-погрузчика с территории производственного предприятия. Факт выезда машины за пределы базы запечатлела камера видеонаблюдения.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого и задержали его по месту жительства. Им оказался 44-летний работник предприятия. Угнанный погрузчик обнаружили в ограде его дома.Выяснилось, что мужчина на работе распивал спиртное, а вечером решил воспользоваться принадлежащей предприятию машиной, чтобы добраться до супруги. Как сообщили в МВД Бурятии, угонщик ранее был неоднократно судим и отбывал наказание в местах лишения свободы. В настоящее время судимости погашены. По факту угона возбуждено уголовное дело.Фото: pixabay.com