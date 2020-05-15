Раненый житель Улан-Удэ истек кровью в подъезде

Никто из соседей не открыл дверь, чтобы оказать ему помощь





Жительница Улан-Удэ ударила соседа ножом и закрыла за ним входную дверь. Тот с кровоточащей раной несколько минут стучался в квартиры дома, моля о помощи, после чего упал замертво.

8 мая обвиняемая пришла в гости к слепой бабушке-соседке. В честь праздника женщины сели за стол, выпили. Мужчина, помогавший слепой старушке по хозяйству и временно у нее проживавший, к застолью не присоединялся. Когда соседка пошла домой, он начал просить у нее деньги, но та отказывала.Он пошел следом. Уже находясь в квартире соседки, мужчина снова попросил деньги, в ответ обвиняемая, взявшаяся резать колбасу, начала размахивать ножом. В какой-то момент она ударила мужчину в плечо, повредив при этом артерию.Раненый убежал к себе, а женщина, не придав особого значения произошедшему, закрыла за ним двери. Мужчина рассказал бабушке, что соседка только что ранила его, но слепая старушка не могла вызвать скорую. Она открыла двери квартиры и попыталась позвать на помощь, но ее никто не услышал.Тогда раненый сам пошел искать спасения. Он бегал по лестничной площадке, стучался в двери, но безуспешно – ему никто не открыл. Мужчина спустился на первый этаж, но снова не получил помощи. Там он упал и умер от обильной кровопотери.Вскоре на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Цепочка следов от тела погибшего привела сыщиков к квартире его соседки. Та поначалу отрицала свою причастность, но когда у нее дома нашли замытые следы крови потерпевшего, а также окровавленный нож, по параметрам подходивший ранению, женщина во всем призналась.- 44-летней женщине предъявлено первоначальное обвинение в убийстве. Суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила следователь СО по Октябрьскому району СУ СКР по Бурятии Александра Ентаева.Обвиняемая не судима, временно не работала. Ее муж сейчас находится на вахте.Фото: «Номер один»