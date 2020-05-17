В Бурятии инспекторы ДПС помогли потушить пожар

Сотрудники патрулировали улицы в селе Бичура, когда заметили возгорание (видео)



14 мая 2020 года около 16 часов инспекторы группы дорожно-патрульной службы ОГИБДД по Бичурскому району лейтенант полиции Жаргал Дашиев и младший лейтенант полиции Денис Степанов, осуществляя патрулирование, заметили возгорание надворных построек во дворе дома улицы Петрова в с. Бичура.



Сообщив о возгорании в пожарную часть, сотрудники полиции совместно с местными жителями оперативно освободили проезд для пожарных машин, выкатив автомобили из ограды дома, и приняли участие в тушении возгорания.



"Благодаря слаженной работе полицейских и местных жителей удалось не допустить возгорание жилого дома. Пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.









Видео пресс-службы МВД по Бурятии

Фото: pixabay.com

