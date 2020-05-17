За сутки в Бурятии боролись с одним лесным пожаром

На тушении работало более 100 человек



За прошедшие сутки в Бурятии проводились работы по тушению одного лесного пожара в Северо-Байкальском районе. Предварительно, огонь перешёл от железной дороги. Площадь, пройденная огнём, составляет 4 гектара. На тушении работало более 100 человек из числа пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 3 единицы лесопожарной техники. Очаг ликвидирован., сообщает пресс-служба РАЛХ.



Кроме того, на территории Еравнинского района под наблюдением программы космического мониторинга «ИСДМ-Рослесхоз» находится 1 термоточка. Она находится в труднодоступной местности. Угроза населённым пунктам и объектам экономики отсутствует.



Лесники Бурятии просят соблюдать правила пожарной безопасности. Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44.



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