В Бурятии активно ловят браконьеров

На территории республики продолжают задерживать рыбаков в рамках операции "Путина 2020"



В результате оперативно-профилактических мероприятий «Путина-2020» в нерестовый период участковые уполномоченные полиции в Баргузинском и Курумканском районах республики задержали граждан, осуществлявших незаконный вылов рыбы.



Так, ранним утром 6 мая на протоке реки Баргузин, в двух километрах от с. Элысун, был задержан 31-летний житель с. Курумкан, который занимался незаконным выловом рыбы. У мужчины изъяли 5 килограммов рыбы (щука, карась), а также рыболовные сети. Ущерб составил более 8 тысяч рублей.



Днем 15 мая на берегу реки Баргузин задержан 30-летний житель с. Нестериха, который совершил незаконный вылов рыбы (щука, карась, лещ, сом) весом около 5, 5 килограммов и рыболовные сети. Ущерб, причинённый водным биоресурсам, составил более 11 тысяч рублей.



"Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, по уголовной статье "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов". Ведется дознание", - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



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