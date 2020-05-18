В Улан-Удэ начальник участка МУП «Водоканал» стащил насос

Похищенное имущество он продал





В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении начальника участка насосных станций МУП «Водоканал». Он обвинялся по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата с использованием служебного положения).

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, начальник, используя служебное положение, похитил погружной насос и продал его представителю жилищного комплекса в Улан-Удэ. Ущерб предприятию составил 83 тысячи. рублей. В ходе предварительного расследования обвиняемый ущерб возместил.Суд признал мужчину виновным и приговорил к штрафу в размере 100 тысяч рублей.Фото: «Номер один»