В Бурятии пенсионер украл у женщины сумку с подгузниками

Злоумышленника задержали по горячим следам





Днем 17 мая в селе Багдарин Баунтовского района группа задержания вневедомственной охраны получила сообщение о том, что у посетительницы торгового центра неизвестный похитил пакет с вещами. Женщина совершала покупки и поставила пакет на прилавок. В это время, улучив момент, злоумышленник незаметно унес его.

Продавцы магазина, где произошла кража, описали росгвардейцам внешность предполагаемого похитителя. Вскоре при отработке прилегающей территории правоохранители заметили мужчину, который с пакетом шел от торгового центра. При проверке документов и осмотре у него в пакете нашли вещи, указанные потерпевшей, в том числе упаковка детских подгузников.Злоумышленником оказался 66-летний ранее судимый местный житель. Его доставили в полицию для дальнейшего разбирательства. По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии