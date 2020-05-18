В Улан-Удэ пропали два мальчика

Дети ушли гулять днем 17 мая и не вернулись





В Улан-Удэ полиция ищет несовершеннолетних Ивана и Александра Синяевых. Днем 17 мая дети ушли гулять из дома на улице Заовражной и до сих пор не вернулись. Мальчикам 9 и 10 лет.

Приметы Александра Синяева: европейской внешности, рост около 130 см, волосы светло-русые, глаза карие. Был одет: серо-оранжевая мастерка, джинсы голубые, мокасины темно-синие.





Приметы Ивана Синяева: европейской внешности, рост около 120-125 см, волосы светло-русые, глаза голубые. Был одет: сине-бордовая мастерка, спортивные штаны черные с белыми лампасами, мокасины черного цвета, кепка красная.





При наличии какой-либо информации о пропавших или их местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (3012) 44-02-02, 8 (3012) 29-59-94 или 102 (112).