В Бурятии резко выросла коррупция

Чиновники и правоохранители все активнее берут взятки





За январь-апрель 2020 года в республике зарегистрировано 100 преступлений коррупционной направленности, что на 127,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в прокуратуре Бурятии.

По коррупционным статьям Уголовного кодекса к ответственности привлечено более 20 лиц. Среди них должностные лица органов местного самоуправления, представители контролирующих и правоохранительных органов.Растет число выявленных фактов взяточничества. За 4 месяца текущего года зарегистрировано 41 такое деяние (за 4 месяца 2019 года – 6). Получений взяток – 26, посредничеств во взяточничестве – 12, дачи взяток – 3. Случаи мелкого взяточничества фиксировались реже – с начала года выявлено три взятки суммы, которых не превысили 10 тыс. рублей.Стабильно высоким остается число уголовных дел о хищениях с коррупционной составляющей, их учтено 25.Ущерб от коррупционных деяний составил 29,5 млн. рублей, из них добровольно погашен только 1 млн. рублей, органами расследования наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью 53,7 млн. рублей. Прокурорами в целях возмещения причиненного коррупцией ущерба в суды направлены иски на общую сумму 13,3 млн. рублей.Фото: «Номер один»