В Улан-Удэ мошенники обманули курьера и хозяйку квартиры

Потерпевшие лишились своих сбережений





7 мая в полицию Улан-Удэ с заявлением о мошенничестве обратился 27-летний горожанин. Он рассказал, что оставил на одном из популярных сайтов объявление об оказании курьерских услуг.

Спустя время ему позвонил неизвестный. Мужчина попросил купить и привезти ему продукты, а заодно оплатить через терминал услуги интернет-связи. Клиент обещал расплатиться при встрече.Потерпевший, доверившись собеседнику, по его указанию выполнил ряд операций (клиенту, якобы, не приходило смс-уведомление о пополнении баланса). В результате с его счета были списаны около шести тысяч рублей. Обман он распознал, когда не нашел указанный собеседником адрес в Улан-Удэ.На уловки злоумышленников попалась и 49-летняя горожанка, которая в Интернете искала желающих арендовать ее квартиру. Позвонивший ей мужчина сообщил, что по работе приезжает с семьей в Улан-Удэ и ему необходимо снять жилье на длительный срок. Слова собеседника подтвердил и его «коллега» - якобы, из отдела кадров. После чего незнакомец предложил внести задаток за аренду квартиры.Спустя время на абонентский номер хозяйки жилища поступило смс-уведомление о поступлении на счет денежных средств. В суете женщина не заметила, что смс направлено не банком. Когда «арендатор» позвонил вновь и попросил улан-удэнку через терминал направить ему чеки о переводе денег, она согласилась. Однако на самом деле, следуя указаниям собеседника, горожанка перечислила ему свои сбережения в сумме 15 тысяч рублей.Фото: «Номер один»