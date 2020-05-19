В Бурятии неизвестные сожгли два дома

К счастью, никто из жильцов не пострадал





Сразу два поджога жилых домов зафиксированы в минувшие сутки в Бурятии, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Один из пожаров произошел в селе Новоильинск Заиграевского района. На момент прибытия пожарных дом был охвачен огнем. В результате огнем была уничтожена пристроенная к дому веранда, кровля дома, повреждены основные конструкции здания на общей площади 42 кв.м.







Еще один дом подожгли в селе Гремячинск Прибайкальского района. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны дачный двухэтажный дом горел изнутри. В результате пожара дом поврежден изнутри, уничтожена крыша на общей площади 90 кв.м., основные конструкции здания были спасены.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС