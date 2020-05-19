В Улан-Удэ воровку нашли по яркому свитеру

Похитив телефон, женщина уже собиралась уехать из города





В одном из магазинов в центре Улан-Удэ посетительница похитила оставленный на прилавке мобильный телефон и скрылась. Обнаружив пропажу, продавец вызвала вневедомственную охрану Росгвардии Бурятии.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, правоохранители установила приметы подозреваемой и приступили к отработке прилегающей территории. Одной из примет злоумышленницы был белый свитер с ярко-розовым рисунком.На площади Банзарова росгвардейцы обратили внимание на женщину в таком же свитере, которая сидела в маршрутном автобусе, следовавшем в Иволгинский район. При проверке документов и досмотре у нее обнаружили похищенный мобильный телефон стоимостью 10 тысяч рублей.27-летнюю женщину задержали и доставили в полицию. Как выяснилось, ранее она уже была судима за имущественное преступление. По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии