В Бурятии полицейский прострелил лесорубу ноги

Нелегальные лесозаготовщики оказали активное сопротивление при задержании





Вечером 18 мая в селе Кокорино Иволгинского района в ходе оперативно-розыскных мероприятий в рамках уголовного дела по незаконной рубке леса двое полицейских вышли на предполагаемых злоумышленников. Мужчины находились в компании своих товарищей.

Как сообщили в МВД Бурятии, при попытке задержания «черных лесорубов» граждане оказали сопротивление полицейским, напав на правоохранителей, а один из них стал угрожать ножом.В ответ сотрудник уголовного розыска произвел предупредительный выстрел в воздух, но предупреждение не подействовало. Тогда оперативник дважды выстрелили по ногам агрессивных граждан.С ранением ноги один из подозреваемых госпитализирован, другие участники инцидента с места происшествия скрылись. Позже их личности были установлены, четверо участников инцидента уже задержаны полицейскими при силовой поддержке ОМОНа. Проводятся мероприятия по задержанию остальных злоумышленников.Материалы по факту применения табельного оружия направлены в Следственный комитет для принятия правового решения.Всех, кто располагает информацией о местонахождении участников инцидента, МВД Бурятии просит обратиться в полицию по телефонам: 8 (3012) 29-53-70, 102 или 112.Фото: «Номер один»