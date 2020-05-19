В Бурятии полицейский прострелил лесорубу ноги

Нелегальные лесозаготовщики оказали активное сопротивление при задержании
Вечером 18 мая в селе Кокорино Иволгинского района в ходе оперативно-розыскных мероприятий в рамках уголовного дела по незаконной рубке леса двое полицейских вышли на предполагаемых злоумышленников. Мужчины находились в компании своих товарищей.
Как сообщили в МВД Бурятии, при попытке задержания «черных лесорубов» граждане оказали сопротивление полицейским, напав на правоохранителей, а один из них стал угрожать ножом.
В ответ сотрудник уголовного розыска произвел предупредительный выстрел в воздух, но предупреждение не подействовало. Тогда оперативник дважды выстрелили по ногам агрессивных граждан.
С ранением ноги один из подозреваемых госпитализирован, другие участники инцидента с места происшествия скрылись. Позже их личности были установлены, четверо участников инцидента уже задержаны полицейскими при силовой поддержке ОМОНа. Проводятся мероприятия по задержанию остальных злоумышленников.
Материалы по факту применения табельного оружия направлены в Следственный комитет для принятия правового решения.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении участников инцидента, МВД Бурятии просит обратиться в полицию по телефонам: 8 (3012) 29-53-70, 102 или 112.
Фото: «Номер один»
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