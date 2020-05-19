Следком Бурятии раскрыл подробности нападения лесорубов на полицейских

Один из раненых правоохранителями мужчин находится в розыске





По факту нападения «черных лесорубов» на полицейских в Бурятии Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). В следственном ведомстве также раскрыли подробности резонансного происшествия.

По данным следствия, днем 18 мая два сотрудника уголовного розыска Иволгинского отдела полиции проводили оперативно-разыскные мероприятия по установлению лиц, совершивших незаконную рубку лесных насаждений. Двигаясь на автомобиле по проселочной автодороге, возле села Кокорино среди компании местных жителей они увидели мужчину, который, по имеющимся данным, мог быть причастен к преступлению.Один из полицейских, находившийся в форменной одежде, вышел из машины и направился к толпе. Подозреваемый мужчина выскочил ему навстречу, крикнул, что не сдастся, после чего выхватил нож и попытался ударить им полицейского. В это же время один его приятель, находившийся в толпе, напал на полицейского со спины, обхватив руками за шею. Сотруднику удалось освободиться от захвата, после чего из табельного оружия он произвел один предупредительный выстрел и два выстрела на поражение по ногам нападавших. Злоумышленнику с ножом пуля попала в стопу, его соучастнику – в бедро. После этого нападавшие скрылись с места происшествия.Один из них позже обратился в лечебное учреждение, где ему оказана необходимая врачебная помощь. После этого его задержали. Второй мужчина, раненый в стопу, в настоящее время скрывается от правоохранительных органов. В связи с этим объявлен его розыск.Фото: «Номер один»